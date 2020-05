Seligenstadt: Zwei Frauen bei Unfall leicht verletzt - Hoher Sachschaden

Zwei Autofahrerinnen wurden am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Landesstraße 2310 leicht verletzt. An ihren Fahrzeugen, beide fuhren einen Mercedes, entstand ein Schaden von etwa 53.000 Euro. Gegen 9.10 Uhr befuhr die 55-Jährige die L 2310 in Richtung Mainhausen und wollte nach links zur Aschaffenburger Straße einbiegen. Dabei achtete die Seligenstädterin wohl nicht auf die entgegenkommende 32-Jährige aus Dietzenbach. Die Autos stießen zusammen und der schwarze Daimler der 32-Jährigen wurde auf eine Wiese geschleudert.

stru/Polizeipräsidium Südosthessen