Seligenstadt: Wessen Auto wurde beschädigt?

Nach einem "Parkplatzrempler" am Samstagmorgen in Seligenstadt sucht die Polizei nach dem beschädigten Wagen. Es ist davon auszugehen, dass der Besitzer des angeblich dunklen SUV den Schaden an dem Fahrzeug möglicherweise noch gar nicht bemerkt hat. Nach Schilderung der Verursacherin hatte sie beim Einparken mit ihrem silberfarbenen VW Polo am Edeka-Markt in der Steinheimer Straße zwischen 10 und 10.30 Uhr ein neben ihr stehendes Auto gestreift. Später meldete sie den Vorfall auf der Polizeiwache und gab an, an dem beschädigten Fahrzeug keinen Hinweis hinterlassen zu haben. Dieser Wagen müsste auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Die Polizei bittet nun Personen, welche zur fraglichen Zeit ebenfalls dort parkten und einen dunklen oder grauen Geländewagen mit frischen Unfallspuren besitzen, sich auf der Wache unter 06182 89300 zu melden.

stru/Polizei Offenbach