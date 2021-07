Seligenstadt und Hanau - Zwei Exibitionisten gesucht

Mit heruntergelassener Hose in Seligenstadt

In einer Hecke in der Kapellenstraße stand am Donnerstagnachmittag ein Exhibitionist und zeigte sich einer vorbeigehenden Fußgängerin. Auf Ansprache machte sich der etwa 25 Jahre alte und 1,75 Meter große Mann in Richtung Schule davon. Er hatte braune kurze Haare, einen Dreitagebart und war mit einem türkisfarbenen T-Shirt mit weißem Schriftzug sowie einer blau/weißen Jeans bekleidet. Die Kripo Offenbach ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Exhibitionist auf dem Fahrrad in Hanau

Ein bislang unbekannter etwa 60 Jahre alter Mann mit weißen kurzen Haaren befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, mit seinem dunklen Damenfahrrad den Burggarten hinter einer Spaziergängerin. Beim Überholen manipulierte er mit seiner Hand an seinem erigierten Glied. Anschließend flüchtete der Mann (Dreitagebart) in unbekannte Richtung. Er war zur Tatzeit mit einer Jogginghose, einem blauen Hemd und dunklen Schuhen bekleidet. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen