Seligenstadt: Unbekannte hinterlassen "Spur der Verwüstung"

Passanten alarmierten am Sonntagvormittag die Polizei, weil Unbekannte in der Straße "Große Maingasse" auf dem Weg von der Freihofstraße zur Fähre "eine Spur der Verwüstung" hinterlassen hatten. Die Streife stellte schließlich einen zerbrochenen Blumenkübel und zwei am Boden liegende Poller fest. Des Weiteren wurden aus dem Main sechs freistehende Müllkörbe geholt. Zwei weitere Mülleimer waren aus der Verankerung gerissen oder abgetreten worden. Zwischenzeitlich gingen weitere Meldungen bei der Seligenstädter Wache ein: Am Markplatz hatten die Täter ein Holzfass, das zur Dekoration vor einem Geschäft stand, weggerollt. Dieses Fass kullerte offensichtlich gegen einen in der Wolfstraße geparkten BMW, der nun zerkratzt und eingedellt ist. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigungen unter der Rufnummer 06182 8930-0.

stru/Polizeipräsidium Südosthessen