Seligenstadt: Radler greift Mann auf der Aschaffenburger Straße an

Gegen 13.30 Uhr war der 71-jährige Mann auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Seligenstadt zu Fuß unterwegs, als ihm ein 25 bis 30 Jahre alter Radfahrer entgegenkam. Dieser soll ihn mit seinem Fahrradlenker am Arm berührt haben, weshalb der 71-Jährige den Unbekannten ansprach und sagte, dass dieser aufpassen solle. Der etwa 1,80 Meter große Mann mit stämmigen Körperbau hielt daraufhin an, warf sein Fahrrad auf den Boden und ging den Fußgänger zunächst verbal und dann auch körperlich an. Er soll den Hainburger in die Bauchgegend getreten und diesen gegen eine Grundstücksbegrenzung geschubst haben. Anschließend setzte er sich wieder auf sein Mountainbike und radelte weiter. Der Unbekannte trug dunkle Sportkleidung und eine schwarze Basecap.

Beamte der Polizeistation in Seligenstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Unbekannte stahlen weißen Peugeot

Seligenstadt. Zwei Männer von schlanker Figur haben am Mittwochabend einen weißen Peugeot in der Abt-Peter-Straße gestohlen. Ein Auslieferfahrer für einen Gastronomiebetrieb hatte den Wagen kurz nach 20 Uhr abgestellt, um Kunden zu beliefern. Hierbei ließ er offenbar den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken. Die beiden Unbekannten, die laut einem Zeugen ein ungepflegtes Erscheinungsbild hatten, bemerkten dies offenbar, setzten sich in den Peugeot 108 und fuhren davon. Sie sollen 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat den Kleinwagen, an dem Offenbacher Kennzeichen angebracht waren, zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

dasch / Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen