Seligenstadt: Mit Polenböller Automaten gesprengt

In beiden Fällen wurden vermutlich sogenannte Polenböller in den Ausgabeschacht eingeführt und zur Explosion gebracht. Die Automaten wurden durch die Wucht der Detonation stark in Mitleidenschaft gezogen. Während Am Hasenpfad der teilweise Zugriff auf Bargeld- und Zigarettenbestände möglich war, blieb die Geldkassette in der Steinheimer Straße unversehrt und konnte durch die alarmierte Polizei sichergestellt werden. Anwohner am Hasenpfad konnten einen Täter weglaufen sehen, der wie folgt beschrieben werden kann: männlich, ca.

20 bis 25 Jahre, rund 170 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze. Er trug vermutlich einen Rucksack. Am Tatort Steinheimer Straße konnte ein Zeuge zwei Täter beobachten, welche sich nach der Explosion bückten und vermutlich Zigarettenpäckchen vom Boden auflasen. Während einer dieser Männer lediglich als dunkel bekleidet beschrieben werden konnte, handelte es sich bei dem Anderen um einen 16 bis 25 Jahre alten Mann mit schlanker Figur. Er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpulli, eine hellgraue Jogginghose, weiße Turnschuhe und einen schwarzen

Rucksack. Beide flüchteten im Anschluss in Richtung Wohngebiet Berliner Straße/Spielplatz. Bereits am späten Freitagabend gegen 22.15 Uhr haben zwei Unbekannte in der Berliner Straße versucht einen Zigarettenautomaten mit der gleichen Vorgehensweise aufzusprengen. Hierbei blieben jedoch der Münzprüfer mit Fach, als auch die Geldkassette unversehrt im Automaten. Der Gesamtschaden aller drei Automaten wird mit rund 10.000 Euro beziffert. Der Umfang von Bargeld und Zigaretten ist noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich mit der Polizei in Seligenstadt unter Telefon 06182-89300 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Südhessen