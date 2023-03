Gegen 15.40 Uhr lief der Junge hinter einem an einer Bushaltestelle (Höhe Flurstraße) wartenden Omnibus auf die Straße. Dabei wurde er von einem Mercedes erfasst, dessen 41 Jahre alter Fahrer auf der Gegenfahrspur in Richtung Wessemer Straße unterwegs war. Der Zehnjährige kam anschließend in eine Klinik.

Die Polizei in Seligenstadt bittet um Hinweise von Unfallzeugen unter der Rufnummer 06182 8930-0.