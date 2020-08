Seligenstadt: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Ein Ehepaar hatte gegen 17.15 Uhr die Frau auf dem Diebweg, einem Radweg neben der Landesstraße 2310 zwischen Froschhausen und der Landesstraße 3121 gefunden. Dort lag sie auf dem Boden neben ihrem Fahrrad. Die Seligenstädterin war nicht ansprechbar, weshalb die Eheleute aus Froschhausen sofort über den Notruf Hilfe anforderten. Da derzeit die Ursache des Unfals noch unbekannt ist, bittet die Polizei dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich auf der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Hanau. Richtig reagiert hat am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, ein Ehepaar nachdem es von einem vermeintlichen Betrüger angerufen wurde. Der Anrufer gab sich als Kriminaloberkommisar und wollte das ersparte Geld des Ehepaares abholen. Noch bevor ein weiterer Anruf einging, verständigte der Ehemann die Polizei. Dort nahm man sich sofort der Sache an und schickte sowohl Zivilkräfte als auch uniformierte Polizeibeamte zu der Wohnung. Währenddessen hatte sich der mutmaßliche Betrüger erneut telefonisch gemeldet und die Geldübergabe besprochen. Bei der Übergabe des "Geldpaketes" gegen 23.45 Uhr klickten dann auch die Handschellen. Der Abholer, ein 21-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis, wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Ermittlungen wurde dieser nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

koc/ Polizei Offenbach