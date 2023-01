Seligenstadt: Bus-Fahrgast belästigt Jugendliche sexuell - Zeugen gesucht

Die junge Frau war in Froschhausen in der Anne-Frank-Straße in den Buslinie 85 nach Zellhausen eingestiegen und hatte sich ganz nach hinten gesetzt. Zwei Sitzreihen vor ihr saß ein etwa 45 Jahre alter und 1,70 Meter großer Mann. Bereits auf der Fahrt hat der Unbekannte sie mehrfach in einer beschämenden Art und Weise angeschaut. Als die Jugendliche dann gegen 19.40 Uhr für ihren Ausstieg an dem Mann vorbeiging, griff er ihr unsittlich an den hinteren Oberschenkel. Der Täter war schlank, hatte kurze schwarze Haare und einen kurzen grauen Bart. Er trug einen grauen Mantel, Bluejeans und schwarze Lederschuhe. Er blieb im Bus.

Die Kriminalpolizei bittet nun die anderen Fahrgäste und Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche: Betrüger erbeutete Bargeld

Freigericht/Somborn. Die Polizei sucht nach einem Betrüger, der sich am Donnerstagnachmittag in der Heinestraße als Handwerker ausgab und unter diesem Vorwand bei einer Anwohnerin Bargeld erbeutete. Gegen 13.15 Uhr klingelte der etwa 35 Jahre alte Mann von normaler Statur an der Wohnungstür des Einfamilienhauses und gab an, dass es in der Straße einen Wasserohrbruch gegeben hätte. Daher müsse er nun Durchfluss im Haus kontrollieren. Kurz nach dem Verlassen des Hauses stellte die Anwohnerin fest, dass sie offenbar auf einen Betrüger hereingefallen war. Aus der Handtasche hatte der Eindringling, der eine dunkelblaue Daunenjacke trug und einen Oberlippenbart hatte, Bargeld entwendet. Zuvor soll der Unbekannte auch an einem Nachbarhaus geklingelt haben.

Die Kriminalpolizei erhofft sich weitere Zeugenhinweise und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 06051 827-0.

