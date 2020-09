Sekundenschlaf hinter dem Steuer: 69-Jährige in Neuhütten verletzt

06.03.2018 Die Polizei Aschaffenburg stellt am 12. März auf blaue Uniformen um. Detail

Eine 69-jährige Frau aus Lohr fuhr mit ihrem Toyota Yaris von Neuhütten aus in Fahrtrichtung Bischborner Hof. Im Ausgang einer Linkskurve fiel die Fahrzeugführerin eigener Aussage zufolge in einen Sekundenschlaf und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der Folge prallte das Auto frontal gegen einen Baum. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Fahrerin konnte das Fahrzeug bei Bewusstsein verlassen und wurde mit Verdacht auf Thoraxtrauma und HWS zur Beobachtung in das Klinikum Main-Spessart eingeliefert. Die Kreisstraße war für 30 Minuten vollgesperrt und konnte anschließend bis zum Ein-treffen des Abschleppdienstes halbseitig wieder geöffnet werden.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel eingeleitet.

mci / Quelle: Polizei Lohr