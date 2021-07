Seitlicher Zusammenstoß in Lohr-Sendelbach

Der 33-jährige Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Pflochsbach und musste im Ortsbereich Sendelbach gegen 11:45 Uhr wegen eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges und Gegenverkehr verkehrsbedingt anhalten. Als er links an dem geparkten Fahrzeug vorbeifahren wollte, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem überholenden Pkw Peugeot. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten konnte die eindeutige Unfallursache nicht geklärt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1000 Euro.

Beim Rückwärtsfahren Fahrradfahrer übersehen

Neustadt. Ein Arbeiter der Straßenbaustelle in Neustadt fuhr gegen 13:30 Uhr mit seinem VW-Transporter einige Meter rückwärts und übersah dabei einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen Fahrradfahrer. Der 72-jährige Fahrradfahrer erkannte die Situation im letzten Augenblick und konnte sich durch einen Sprung zur Seite vor Verletzungen schützen. Am Fahrrad wurde das Vorderrad beschädigt. Am Baustellenfahrzeug entstand kein Sachschaden.