Seitlich berührt: Unfall bei Wiesthal

Das aus Richtung Partenstein kommende Auto missachtete der Polizei zufolge an einer Engstelle den Vorrang eines entgegenkommenden Wagens. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Ein Auto hat in der Zeit von Donnerstag, 14. Januar, 13 Uhr bis Freitag, 9.30 Uhr ein Gartenzaun in den Kellergärten in Partenstein angefahren.Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Zaum entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

Polizei Lohr/kick