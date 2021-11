Seitenspiegel in Damm beschädigt - Unfallverursacher flüchtet 

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend. Am Unfallort wurden noch Einzelteile des flüchtigen Fahrzeugs aufgefunden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte dementsprechend selbst einen Schaden am rechten Außenspiegel aufweisen. Die Polizei Aschaffenburg hat nun die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Einbruch in Baucontainer

Nilkheim. Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum von Freitagmittag bis Dienstagmorgen in einen Baucontainer in der Obernburger Straße ein. Der Täter öffnete das Schloss vermutlich mithilfe eines Winkelschleifers und erbeutete einen hochwertigen Benzin-Trennschleifer im Wert von circa. 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Am Dienstagmittag ertappte ein Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der City Galerie eine junge Ladendiebin auf frischer Tat. Die 13-Jährige entfernte in der Umkleidekabine von mehreren Artikeln das Etikett und verließ danach das Geschäft mitsamt der nicht bezahlten Beute. Außerhalb des Geschäftes wurde sie durch den Ladendetektiv aufgehalten und händigte daraufhin freiwillig das Diebesgut im Wert von etwa 20 Euro aus. Das junge Mädchen wurde anschließend an ihre Mutter übergeben.

Kreis Aschaffenburg

Auffahrunfall auf geparktes Auto

Hösbach. Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, übersah ein 66-jähriger Autofahrer bei Dunkelheit einen in der Marienstraße (Ortsteil Winzenhohl) geparkten Opel Corsa und fuhr diesem rückseitig auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel Corsa um etwa zehn Meter nach vorne geschoben. Der Beifahrer des 66-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer klagte anschließend über Schwindelgefühle. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wurde mit schätzungsweise 11.000 Euro angegeben.

Auto fährt auf Mofa auf - eine Person leicht verletzt

Großostheim. Ein 57-jähriger Opel-Fahrer übersah am Dienstagabend bei Dunkelheit einen langsamer vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße AB 16 in Fahrtrichtung Niedernberg. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem vorausfahrenden, dreirädrigen Mofa, wobei das Mofa nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen landete. Der 58-jährige Mofafahrer klagte anschließend über Rücken- und Schulterschmerzen. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro verursacht.

Briefkasten aufgebrochen

Mainaschaff. Über das vergangene verlängerte Wochenende hinweg wurde durch einen unbekannten Täter der Briefkasten einer Kfz-Prüfstelle am Glockenturm aufgebrochen. Offensichtlich vermutete der Täter Fahrzeugschlüssel der Kunden im Inneren des Briefkastens. Jedoch ging der Täter leer aus, sodass es nur bei einem geringen Sachschaden in Höhe von circa 20 Euro blieb.

Häuser mit Eiern beworfen

Waldaschaff. In der Halloweennacht wurden in der Hauptstraße im Bereich zwischen der Fabrikstraße und Schießfeldstraße zwei Mehrfamilienhäuser durch unbekannte Täter mit Eiern beworfen. Dadurch wurde die Gebäudefassade verschmutzt. Bisherige Reinigungsversuche erzielten nicht den gewünschten Erfolg, weshalb mit einem hohen Kostenaufwand zu rechnen ist. Offensichtlich handelte es sich bei der Tat um einen unbedachten Halloweenstreich. Über die Täter ist bisher nichts bekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegengenommen.

lady/ Quelle: Polizei Aschaffenburg