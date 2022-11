Seitenscheibe an dreirädriger Piaggio Ape beschädigt

Zusätzlich stellte der Eigentümer mehrere Beulen an dem Fahrzeug fest, sodass sich der Schaden auf rund 3.000 Euro belaufen wird.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Mann bei Löschversuch in Leidersbach verletzt

LEIDERSBACH. Zu einem Brand in einem Abstellraum eines Einfamilienhauses in Leidersbach ist die Feuerwehr am späten Sonntagabend ausgerückt. Laut bericht der Wehr ging um 23.52 Uhr der Alarm ein. Bis die Wehr, unterstützt von den Roßbacher Kollegen an dem Haus eintraf, hatte ein Mann den Brand zwar gelöscht, sich dabei jedoch Verletzungen zugezogen. Die Wehrleute versorgten den Verletzten, bis der Rettungsdienst ihn übernahm und in ein Krankenhaus brachte. Parallel dazu räumten die Helfer die Kammer und löschten weitere Gegenstände vor der Haustür des Anwesens ab. Über die Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Meldung der Feuerwehr Leidersbach