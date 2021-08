Segway-Unfall in Aschaffenburger Fasanierie

Die Rentnerin hatte mit anderen Teilnehmern bei einem lokalen Anbieter eine Segwaytour gebucht. Nach der erforderlichen Einweisung an dem Elektrokleinstfahrzeug führte die Tour die Gruppe unter anderem auf einem Schotterweg parallel zum Lufthofweg durch den Park. Hier geriet die Frau aufgrund von Bodenunebenheiten ins Wanken und verlor schließlich das Gleichgewicht. In der Folge stürzte die Dame über die Lenkstange und zog sich Schuürf- und Platzwunden zu. Die verletzte Frau wurde zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.