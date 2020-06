Segelflugzeug muss auf B469 bei Großostheim notlanden

Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 13.20 Uhr am Flugplatz im sogenannten Flugzeugschlepp gestartet. Dabei wird das Segelflugzeug von einem motorisierten Flugzeug geschleppt und in der gewünschten Höhe ausgeklinkt. Während dieses Startverfahrens kam es beim ziehenden Flugzeug zu bislang unbekannten technischen Problemen. Deshalb brachen die Piloten den Schleppvorgang ab und klinkten das Segelflugzeug aus. Dieses hatte jedoch eine zu geringe Flughöhe, weshalb sich der Pilot zu einer Notlandung auf der B 469 in Fahrtrichtung Miltenberg entschloss.

Segelflugzeug Notlandung auf B469

Dabei wurde das Segelflugzeug stark beschädigt und der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein luftfahrtkundiger Beamter der Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Während der Versorgung des Piloten, der Unfallaufnahme und der Bergung des Flugzeugs war die B 469 für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung Miltenberg gesperrt. Dies sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

rah/Polizeipräsidium Unterfranken