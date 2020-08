Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall in Karlstein

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, auf der Staatsstraße 3308 zwischen Kahl und Karlstein, kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos im Begegnungsverkehr. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer, dessen Fahrzeug mit 3 weiteren Personen besetzt war, fuhr offensichtlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein, wodurch das Heck seines Wagens ausbrach. Der Fahrzeugführer verließ den Kreisverkehr in Richtung Aschaffenburg, konnte sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle bringen und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 26-jährigen, der mit seiner Beifahrerin in Richtung Kahl unterwegs war. Alle sechs Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt, vier wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert (BRK mit sechs Fahrzeugen vor Ort). Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000,- Euro.

Geringe Menge Marihuana aufgefunden

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Kontrolle am Freitagabend am See Emma-Süd in Kahl am Main wurde bei einem 32jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Motorradreifen zerstochen

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 06.15 Uhr, zerstach ein unbekannter Täter den Hinterreifen eines Kraftrades Suzuki, welches von seinem 43jährigen Besitzer in der Hanauer Landstraße in Kahl ordnungsgemäß abgestellt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 160,- Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau