Sechs Fichten in Schimborn gefällt und geklaut

Der Schaden wird auf knapp 100 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Alzenau

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am frühen Dienstag einen jungen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Streife hatte den 20-jährigen Mercedes-Fahrer um 00.30 Uhr in der Schloßstraße angehalten. Nachdem der junge Mann einen zeitnahen Drogenkonsum einräumte und auch ein Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Automaten in Hörstein aufgebrochen

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Donnerstag und Montag brach ein Unbekannter drei Getränkeautomaten einer Firma in Industriegebiet Alzenau Süd auf. Wie der Täter in das Gebäude kam und wieviel Bargeld er dabei erbeutete, steht bisher nicht fest. Der Sachschaden summiert sich auf 500 Euro.

Lampen und fensterscheibe in Schimborn eingeworfen

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen dem 31.12.2021 und dem 03.01.2022 beschädigte ein Unbekannter mehrere Lampen und eine Fensterscheibe am Ivo-Zeiger-Haus in der Straße Am Markthof. Dabei entstand ein Schaden von 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau