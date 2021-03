Sechs Autos von Unbekanntem in Miltenberg zerkratzt

Sechs beschädigte Autos und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro hinterließ ein Unbekannter in der Ringstraße, der mit einem spitzen Gegenstand die rechten Seiten der geparkten Pkw zerkratzte. Die Tat fand am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 16.00 Uhr statt.

Blumenkübel und Schubkarre entwendet

Großheubach. Acht Blumenkübel sowie ein Schubkarre des Obst- und Gartenbauvereins wurden von einem Lagerplatz in der Industriestraße entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen von Dienstag 18.00 Uhr bis Mittwoch 09.30 Uhr. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 380 Euro.

klal/Quelle:Polizei Miltenberg