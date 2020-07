Seat überschlägt sich mehrfach bei Bürgstadt  Fahrer schwer verletzt

Der 34-Jährige war gegen 23.30 Uhr auf der Staatsstraße 2310 von Freudenberg kommend in Richtung Bürgstadt unterwegs, als er auf Höhe des Kieswerks in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts aufs Bankett geriet. Danach überschlug sich der Seat mehrfach und bleib etwa 200 Meter weiter auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer war in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Feuerwehren aus Bürgstadt und Großheubach mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Autowrack befreit werden. Der 34-Jährige wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsarbeiten und bis zur Bergung des völlig zerstörten Autos war die St 2310 für mehrere Stunden gesperrt.

Eine Unfallsachverständige soll nun die Unfallursache klären.

Unfall bei Bürgstadt – Fahrer schwer verletzt

