Seat rutscht von Kreisstraße nahe Mönchberg  19-Jähriger schwer verletzt

Gegen 9.45 Uhr war der Fahranfänger auf der Kreisstraße MIL 2 von Mönchberg in Richtung Collenberg unterwegs, als er im Ausgang einer S-Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nach links von der Strecke abkam, in die Böschung prallte und am Ende im Straßengraben stehen blieb.

Um den Verletzten so schonend wie möglich aus dem Autowrack zu befreien, setzte die Feuerwehr hydraulisches Rettungsgerät ein und trennte das Dach des Seat ab, um den 19-Jährigen zu retten.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der jungen Mann dann in ein Krankenhaus gebracht.

Der Seat hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, an denen die Feuerwehren aus Mönchberg, Schmachtenberg, Großheubach und der Rettungsdienst beteiligt waren, musste die Kreisstraße zwischen Mönchberg und Collenberg für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Ralf Hettler