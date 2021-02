Triefenstein: Seat kann gerade noch Frontalcrash ausweichen - und die anderen fahren weiter

Ein 45-jähriger Seat-Fahrer hatte die Strecke von Kreuzwertheim kommend in Richtung Rettersheim befahren. In einer Kurve kam ihm ein Reisebus entgegen, der von einem schwarzen Audi überholt wurde. Um einem Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Audi zu vermeiden, musste der Seat-Fahrer nach rechts in den Acker ausweichen. Sowohl der Busfahrer, als auch der schwarze Audi fuhren anschließend weiter. Der Fahrer des Seat blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an seinem Fahrzeug.



Verkehrsteilnehmer meldet Betrunkenen am Steuer

Erlenbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr wurde die Polizei Marktheidenfeld von einem Verkehrsteilnehmer verständigt. Dieser hatte auf der B 8 bei Erlenbach einen Wagen beobachtet, der in auffälliger Weise in Richtung Würzburg fuhr. Das Fahrzeug konnte anschließend von einer Streife in Uettingen angehalten werden. Bei dem Fahrer, einem 51-jährigen aus dem Landkreis Würzburg, wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 mg/l. Deswegen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Weiterhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.





Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz in Urspringen

Urspringen. Am frühen Samstagmorgen wurde in der Karbacher Straße in Urspringen ein Auto im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich insgesamt drei Jugendlichen im Fahrzeug befanden. Da diese unterschiedlichen Haushalten angehörten und die Jugendlichen keine Maske trugen, wird nun gegen alle drei Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.