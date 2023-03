Seat gegen Traktor – Fahrer in Steinbach verletzt

An beiden Fahrzeu-gen entstand ein Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 25.000 Euro. Der Seat Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lohr verbracht. Die Bergung der Un-fallfahrzeuge dauerte aufgrund des umfangreichen Schadens am Traktor bis in die späten Abendstunden an. Die Strecke wurde durch die Feuerwehren Steinbach und Wiesenfeld auf-grund dessen längere Zeit komplett gesperrt.

Fehler beim Anfahren – Unfall in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer wollte mit seinem Kleintransporter in der Vorstadtstraße in Lohr a. Main vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er ei-nen von hinten ankommenden Pkw und fuhr diesem mit seiner rechten Fahrzeugfront in die linke Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe ca. 3.500 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Neustadt a. Main, Landkreis Main-Spessart Bereits in der vergangenen Woche ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Neustadt a. Main. Der Eigentümer des beschädigten Pkws parkte sein Fahrzeug in der Bogenstraße am 03.03.23 ab. Als er am 06.03.23 zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro fest. Zum Unfallverursacher gibt es bis dato keine Hinweise. Zeu-gen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr a. Main in Verbindung zu setzten.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Kleintransporter prallt in Auto – Mann in Marktheidenfeld verletzt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Offenbar übersehen hat der Fahrer eines Kleintransporters einen entgegenkommenden Kia, als er am Donnerstagvormittag von der B8 aus Richtung Altfeld kommend nach links in Richtung Marktheidenfeld abbog. Die beiden Fahrzeuge kollidierten trotz Ausweichmanövers des 60-jährigen Kia-Fahrers heftig. Während der 30-jährige am Steuer des Sprinters unverletzt blieb, zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Der Blechschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geparkten Wagen in Hafenlohr angefahren und geflüchtet

HAFENLOHR, OT WINDHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Zwischen Mittwochmittag, 12:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, wurde ein in der Straße Im Wengert geparkter VW angefahren. Die Polizei geht von einem missglückten Wendemanöver des Verursachers aus. Der Sachschaden an der Front des VW beläuft sich auf rund 500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Bauschutt illegal in Karlburg entsorgt

Karlburg, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um ca. 10 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher diverser Asphaltbruch in der Verlängerung der Karolinger Straße in Karlburg illegal entsorgt. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein roter Lkw mit Anhänger den Bauschutt an einem Acker abgeladen hatte. Vom Lkw ist lediglich bekannt, dass dieser auch einen Aufbaukran hatte und der mitgeführte Anhänger das amtliche Kennzeichen mit aus dem Zulassungsbezirk „FB“ war.

Hinweise zur Müllentsorgung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt