Schwindelanfall: Unfall mit hohem Sachschaden in Obernburg

Der 79-jährige Rentner war in der Glanzstoffstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihm schlecht wurde. Nasch zeugenangaben wurde sein Fahrzeug zunächst schneller, dann abrupt auch langsamer und überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen am Fahrbahnrand bevor er drei geparkte Pkw, einen Mercedes, einen Renault und einen Peugeot rammte. Der Opelfahrer wurde von den Helfern des BRK ins Krankenhaus verbracht, bei seiner unkontrollierten Fahrt richtete der Rentner an den geparkten Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro an.

Laptop von Baustelle entwendet

In der Zeit von Samstagmorgen bis Samstagabend haben Unbekannte aus einem Firmenfahrzeug ein Laptop und eine Geldbörse entwendet. Ein auswärtiger Handwerker hatte seine Habe in dem unverschlossenen Kleintransporter auf der Baustelle Im Weidig zurückgelassen. Als er nach Feierabend den Heimweg antreten wollte, stellte er den Diebstahl fest. Zwischenzeitlich wurde die Geldbörse des Handwerkers in Aschaffenburg aufgefunden, lediglich der Laptop im Wert von ca. 2000 Euro fehlt noch.

Erneut Imker in Kleinwallstadt geschädigt

In den letzten beiden Wochen haben Unbekannte im Schindgraben einen kompletten Honigraum mit zehn vollen Wabenbehältern und weitere sieben Waben eines Kleinwallstädter Imkers entwendet. Bei den Dieben wird Insiderwissen vermutet. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 250 Euro.

Mit Pedelec zusammengestoßen: Radler in Obernburg leicht verletzt

Glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der am Sonntag Nachmittag gegen 16.55 Uhr aus Obernburg gemeldet worden ist. Zur Unfallzeit fuhr eine Erlenbacherin mit ihrem Mercedes, aus Obernburg kommend, über die Miltenberger Straße Richtung Eisenbach. An der Kreuzung der B 469/B426 wollte die Mercedesfahrerin nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie einen Pedelecfahrer, der zuvor vom Waldhaus kommend bereits auf die Bundesstraße abgebogen war und Richtung Mömlingen fuhr. Die Mercedesfahrerin „gabelte“ den beim Abbiegevorgang vor ihr auftauchenden Radler auf, touchierte ihn am Hinterrad seines Pedelec, so dass dieser zu fall kam. Hierbei zog er sich leichte Abschürfungen zu. Er wurde von den Helfern des BRK ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Schlangenlinienfahrer in Erlenbach ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein angetrunkener Autofahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr der Polizei gemeldet worden. Der Mann war Zeugen aufgefallen, da er beim Tanken an einer Tankstelle fast aus dem Fahrzeug gefallen wäre. Danach konnten ihn die Zeugen in der Mechenharder Straße erneut sehen und einer Kontrolle durch die Polizei zuführen. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser mit knapp 1,0 Promille unterwegs war. Weiterhin konnte der 36-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet, weiterhin musste der angetrunkene Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Frau in Kleinwallstadt vom Pferd gefallen

Eine junge Frau ist am Sonntagnachmittag beim Ausritt mit ihrem Pferd verunfallt. Die Mömlingerin war mit ihrem Pferd zwischen Hofstetten und Kleinwallstadt im Bereich Leisgraben unterwegs, als das Tier scheut und durchging. Die junge frau konnte sich nicht auf dem Pferd halten und stürzte herunter. Ihr Pferd galoppierte anschließend in den heimischen Stall zurück. Die Gestürzte konnte glücklicherweise über Handy Hilfe herbeirufen. Sie wurde von Helfern der Bergwacht, des BRK und der FFW aus dem Wald geborgen und anschließend mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum AB geflogen. Die Geschädigte erlitt bei ihrem Sturz vermtl. Einen Bruch sowie Gesichtsverletzungen. Sie trug keinen Helm und keinerlei Schutzkleidung.

vd/Polizei Obernburg