Schwerverletzter Radfahrer in Rothenbuch

Aufgrund der Verletzungen kam neben einem Notarzt auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der den Verletzten schließlich in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Die Ortsdurchfahrt Rothenbuch musste kurzzeitig für die Landung des Rettungshubschraubers und Versorgung des Verletzten im Kreuzungsbereich Schloßstraße und Lange Straße gesperrt werden. An dem Mountainbike ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro entstanden.

2000 EUR Sachschaden bei Verkehrsunfall in Aschaffenburg

An der Einmündung Darmstädter Straße und Stockstädter Weg kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gegen 19 Uhr wollte der Fahrer eines Sattelzuges von der Darmstädter Straße nach links in den Stockstädter Weg abbiegen. Während des Abbiegevorgangs merkte der Fahrer des Sattelzuges, dass er den falschen Winkel eingeschlagen hatte. Um seinen Fahrfehler zu korrigieren, fuhr er mit seinem Lkw rückwärts. Hierbei übersah er einen hinter ihm wartenden Pkw Toyota. Durch den Zusammenstoß mit dem Sattelauflieger wurde der Toyota auf einen dahinter stehenden Audi geschoben. Während an dem Sattelauflieger augenscheinlich kein Sachschaden entstand, wurden die beiden Pkw teils erheblich in Mittleidenschaft gezogen.

Vorfahrtsverstoß in Mainaschaff

An der Kreuzung Mozartstraße und Schubertstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Renault wollte gegen 17.20 Uhr von der Mozartstraße kommend auf die Schubertstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen auf der Schubertstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Daimler. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf etwa 5000 Euro.

Versuchter Einbruch in Heigenbrückener Wochenendhaus

In der Verlängerung der Pfarrgasse versuchten bis dato unbekannte Täter binnen der letzten 14 Tage gewaltsam in eine Wochenendhütte einzudringen. Im Außenbereich der Hütte wurde vergeblich versucht eine Holztür aufzuhebeln. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mm