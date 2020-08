Schwerverletzter nach Aquaplaning-Unfall in Wertheim

Gegen 14 Uhr war der junge Mann mit seinem Pkw auf der Landesstraße 2310 von Wertheim-Mondfeld in Richtung Freudenberg unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Boxtal brach das Heck des Peugeot aus. Infolge kam der 21-Jährige mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Nachdem der Pkw eine circa zwei Meter hohe Böschung hinuntergefahren war, überschlug dieser sich auf einer Wiese. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus.

Bei Kreuzungskollision schwer verletzt

Im Bereich der Kreuzung der Bestenheider Landstraße und der Breslauer Straße sind am Samstagvormittag in Wertheim zwei Autos kollidiert. Eine 70-Jährige wollte gegen 11 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der Breslauer Straße kommend die Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Dabei missachtete sie den Mercedes-Benz einer 53-Jährigen, die auf der Bestenheider Landstraße in Richtung Mondfeld fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 53-Jährige schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Nach Unfall auf Supermarktparkplatz mit grauem VW Touareg geflüchtet

Wer kann Angaben zu einem Unfallverursacher auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Sudetenstraße in Wertheim machen? Der Unbekannte war am Freitagabend im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr mit seinem VW Touareg rückwärts aus einer Parkbucht gefahren und dabei auf einen VW Up! geprallt. In einem anschließenden Gespräch mit einem anderen Kunden gab der Unfallverursacher vor, im Supermarkt nach dem Geschädigten zu suchen. Stattdessen flüchtete der Mann dann jedoch mit seinem graumetallicfarbenen Pkw von der Unfallstelle. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

vd/Polizei Heilbronn