Schwerverletzter bei Waldarbeiten nahe Eichenbühl

In dem unwegsamen und steilen Gelände in einem Wald bei Eichenbühl, nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg, waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Nach erfolgreicher Bergung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum das Seil reißen konnte ist bis dato unbekannt.

Farbschmiereien auf Spielplatz

Eichenbühl. Mit roter Farbe besprühten Unbekannte mehrere Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Hauptstraße. Die Beseitigung der dilettantischen Schmierereien beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Tatzeit lässt sich von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, eingrenzen.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion jederzeit entgegen.