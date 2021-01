Schwerer Verkehrsunfall in Collenberg: 17-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikumgebracht, wo eine Notoperation vollzogen wurde. Auch ein Sachverständiger kam zur Klärung der Unfallursache, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, zur Unfallstelle. Die Kreisstraße war in beide Richtungen zur Unfallaufnahme komplett gesperrt.



Gegen 20.40 Uhr fuhr der 17-Jährige zusammen mit einer 26-Jährigen auf einem Motorrad auf der Kreisstraße Mil 2 von Collenberg kommend in Richtung Mönchberg. In einer leichten Rechtskurve verlor der 17-jährige Fahrzeugführer aufgrund einer noch unbekannten Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine dortige Leitplanke. Im Anschluss stürzten beide Motorrad-Aufsassen über die Leitplanke. Hierbei erlitt der Fahrzeugführer schwere innere Verletzungen. Die Sozia erlitt Prellungen am Fußgelenk. Zum Unfallzeitpunkt fuhr hinter dem Duo ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der sofort anhielt und die medizinische Erstversorgung übernahm.

Aufgrund des Unfalls befanden sich drei Mitarbeiter des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Collenberg mit ca. 26 Einsatzkräften vor Ort. Weshalb der Jugendliche mit seinem Motorrad stürzte, ist jetzt Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen, die von der Polizeiinspektion Miltenberg geführt werden. Auch ein Sachverständiger war vor Ort.

Polizei Miltenberg/mm