Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 bei Waldaschaff

Mehrere Stunden musste die A3 in Richtung Würzburg nach einem schweren Verkehrsunfall bei Waldaschaff gesperrt werden.

Wie Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilen, war ein 57-jähriger Mercedesfahrer kurz nach Mitternacht auf der Autobahn 3 in Richtung Nürnberg unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve zwischen der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff und der Kauppenbrücke aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam.

An einem Hang überschlug sich der Mercedes, rutschte rund 80 Meter über die Fahrbahn und kam letztendlich auf der mittleren Fahrspur auf dem Dach zum Liegen.

Feuerwehr Bessenbach befreit Fahrer aus Auto

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die örtliche Feuerwehr geborgen werden. Nach einer sofort eingeleiteten Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt musste der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb der Mann kurze Zeit später.

Die Feuerwehr Bessenbach war mit 14 Fahrzeugen und circa 60 Einsatzkräften am Unfallort. Zu Reinigung der Fahrbahn musste eine Fachfirma mit einem Spezialgerät anrücken.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Sachverständiger hinzugezogen. Die A3 war nach Polizeiangaben bis 4.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn in Fahrtrichtung Nürnberg vollgesperrt.

mapi/Quelle: Polizeipräsidium Unterfranken, Kreisbrandinspektion