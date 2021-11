Schwerer Unfall sorgt für lange Staus auf der B469

Kurz nach 17 Uhr war eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Bundesstraße in Richtung Miltenberg unterwegs. Kurz nach dem Übergang vom vier- in den zweispurigen Bereich kam die junge Frau aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mini. Durch den Zusammenstoß prallte der Mini in die Leitplanke, schleuderte über die komplette Fahrbahn, kollidierte noch mit einem Ford und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Verursacherin und die 17-jährige Mini-Fahrerin und ihre Begleiterin verletzt. Alle drei mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des Ford kamen mit dem Schrecken davon.

Die Feuerwehren aus Trennfurt und Wörth waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, auszuleuchten und die Fahrbahn zu reinigen. Alle drei Fahrzeuge haben vermutlich nur noch Schrottwert, der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Trennfurt abgeleitet, was auf den Ausweichstrecken für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte.

Ralf Hettler