Auto überschlägt sich in Triefenstein - 20-Jähriger schwer verletzt

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein aus Richtung Lengfurt kommender 20-jähiger Autofahrer in einer langgezogenen Rechtskurve zunächst kurz nach links von der Fahrbahn ab, lenkte dann gegen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier schoss das Auto über die Böschung, überschlug sich und kam kurz vor dem Main auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer wurde mehrere Meter aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 22-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, ca. 10000 Euro.

Beschädigte Heckscheibe

Kreuzwertheim. Am Freitag, 03.03.23, zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr, hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Kreuzwertheim geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass seine Heckscheibe zerstört war. Außerhalb und innerhalb des Pkw lagen Glassplitter. Ob die Heckscheibe durch vorsätzliche Gewalteinwirkung zerstört wurde oder ob ein Spannungsbruch vorliegt ist noch nicht geklärt. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

Zündelnde Kinder

Marktheidenfeld. Ein Feuerwehreinsatz, ein abgebrannter Busch und ein beschädigtes Kettenschloss an einer Gartentüre sind die Bilanz von einem Spiel mit Deospray und Feuerzeug. Mehrere Kinder zündelten hiermit am Freitag, 03.03.23, gegen 16.15 Uhr, im Stadtmauergässchen, hinter dem Friedhof, an den dortigen Gärten. Hierbei fing ein Busch Feuer, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Kinder konnten noch vor Ort angetroffen werden und wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Der Sachschaden beträgt ca. 150 Euro.