Schwerer Unfall in Collenberg: Zwei Autofahrerinnen bei Frontalunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Collenberg wurden am Freitagabend zwei Frauen schwer verletzt. Kurz nach 19 Uhr war eine Hyundai-Fahrerin auf der Staatstraße 2315 von Kirschfurt kommend in Richtung Collenberg unterwegs. Nach einer Linkskurve verlor sie aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehten sich beide Fahrzeuge um 180 Grad. Der VW blieb auf der Straße stehen, der Hyundai landete in einer Böschung. Beide Fahrerinnen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Die Fahrerin des VW wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des Hyundai wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Collenberg und Kirschfurt sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden welche sich vermutlich auf mehrere 10.000 Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Staatstraße war für knapp drei Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler/kick