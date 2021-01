Unfall auf B27 nahe Hardheim - Frau schwer verletzt

Der 71-jährige Fahrer eines Traktors wollte die Bundesstraße kreuzen und übersah hierbei vermutlich den aus Richtung Hardheim kommenden Opel einer 41-jährigen Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen und die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr Hardheim konnte die Frau schwerverletzt aus dem Auto befreien. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

mci / Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis