Schwerer Unfall bei Wertheim-Höhefeld

Nach erster Einschätzung der Polizei hatte ein von Kembach kommender Mercedes links in die Landesstraße Richtung Böttigheim einbiegen wollen und dabei einen von dort kommenden vorfahrtberechtigten Porsche übersehen. Ob der Mercedes-Fahrer das Stoppsignal nicht erkannt hatte, ob der Porsche unerwartet schnell war oder ob die tiefstehende Sonne den Unfall begünstigt hat, stand bei der ersten Unfallaufnahme noch nicht fest.

Der Schwerverletzte war einer von drei Personen im Mercedes und hatte hinten gesessen, der Porschefahrer war allein in seinem Auto unterwegs. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit großem Aufgebot am Unfallort.

Michael Geringhoff