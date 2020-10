Schwerer Unfall bei Walldürn

Ein 19-jähriger Autofahrer war von Walldürn in Richtung Höpfingen unterwegs und wollte an der Kreuzung zwischen beiden Ortschaften vermutlich nach links in die Straße Katzengraben einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer, der von Höpfingen in Richtung Walldürn fuhr.

Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden, der vermeintliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von circa 12.000 Euro.

vd/Polizei Heilbronn