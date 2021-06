Schwerer Unfall bei Platzregen auf A3 bei Marktheidenfeld

Der BMW fuhr hierbei frontal auf den Sattelauflieger auf. Anschließend stieß er noch mit der rechtsseitigen Leitplanke zusammen, wurde von dieser abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Pkw-Fahrer konnte sich trotz mittelschwerer Verletzungen noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Lkw blieb fahrbereit.

Einige Minuten später passierte an der genannten Örtlichkeit ein Folgeunfall, da ein Pkw-Fahrer hinter dem verunfallten BMW auf dem rechten Fahrstreifen warten musste. Ein weiterer Fahrer eines Fiat Doblo erkannte die Gefahrensituation zu spät, wich nach links aus und kollidierte dennoch seitlich mit dem Pkw. Anschließend schleuderte er auf den mittleren Fahrstreifen und stieß dort mit dem Heck eines Renault Master zusammen.

Für die Unfallaufnahme und die Landung bzw. Start eines Hubschraubers wurde die Fahrbahn für ca. 45 Minuten komplett gesperrt, im Anschluss war der linke Fahrstreifen befahrbar. Weiterhin unterstützten die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn mit 18 Kräften sowie zwei RTW-Besatzungen an der Unfallstelle.

Der Sachschaden belief sich auf ca. 40000 Euro.

Wie so oft behinderten unbeteiligte Verkehrsteilnehmer durch eine fehlende Rettungsgasse sowie dem Versuch Handyvideos aufzunehmen die Einsatzkräfte, was diverse Anzeigen zur Folge hatte.

Unfallflucht in Bischbrunn –Zeugen gesucht

Bischbrunn, A 3 Ri. Frankfurt. Zu Reifenteilen auf der Fahrbahn, die gegen 19:49 Uhr mitgeteilt wurden, wurde eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach am Dienstagabend beordert. Der verursachende Lkw stünde laut Mitteiler direkt hinter der Örtlichkeit, A 3 Richtung Frankfurt kurz vor der Haseltalbrücke, auf dem Seitenstreifen. Die eintreffenden Beamten beseitigten die Reifenteile von der Fahrbahn, konnten jedoch den dort vermuteten Sattelzug nicht mehr feststellen. Zunächst war davon auszugehen, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer geschädigt wurden. Im Nachgang meldete sich eine Stunde später ein Mercedes-Fahrer, welcher nachweislich über ein größeres Reifenteil gefahren war und dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro an der Fahrzeugfront hatte. Eine anschließende Fahndung nach dem Lkw verlief leider erfolglos.

Zeugen, die den genannten Lkw mit weißer Sattelzugmaschine und rot-weißem Sattelauflieger näher beschreiben können oder sich an das Kennzeichen erinnern können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei zu melden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach