Schwerer Unfall bei Burgsinn

Ein 61-jähriger ortsunkundiger Mann fuhr am Donnerstag mit seinem Motorrad um 13:45 Uhr von Gräfendorf nach Burgsinn. Er kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto eines 30-jährigen Mannes zusammen. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Er hatte Glück und war noch ansprechbar. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 10.000.- Euro und am Auto ein Schaden von circa 12.000.- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Glimpflicher Brand in Gemünden

Die Feuerwehr Gemünden musste am Donnerstag um 20:35 Uhr in die Frankfurter Straße in Gemünden ausrücken. Ein 6-jähriger Junge wollte im Auftrag seiner 30-jährigen Mutter den Herd in der Küche ausschalten. Versehentlich hat er aber alle Herdplatten angestellt. Nachdem daraufhin die Sachen, welche auf dem Herd waren, in Brand gerieten wurde die Mutter darauf aufmerksam. Sie handelte vorbildlich und warf eine Löschdecke auf den Herd und verließ sofort mit den Kindern die Wohnung, wodurch niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr löschte anschließend die Reste ab. Es entstand trotzdem noch ein Schaden von circa 1.500.- Euro.

Streit in Rieneck

Gegen einen 28-jährigen Mann aus Rieneck wird nun strafrechtlich ermittelt, weil dieser am Donnerstag um 20:55 Uhr mit einem Laserpointer auf das Glas einer Eingangstüre leuchtete, als der 63-jährige Nachbar nach Hause kam und die Türe aufgeschlossen hatte. Hierdurch wurde der 63-jährige geblendet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

In einem Briefzentrum in Südbayern wurde bereits im Juli eine Postsendung angehalten. In der Sendung befanden sich mehrere Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Gegen den wartendenden Empfänger der Sendung, der im Bereich Main-Spessart wohnhaft ist, wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und dieser bekommt wohl andere Post als erwartet.

Fahren trotz Fahrverbot in Gemünden

Weil eine 58-jährige Frau aus Gemünden nach einem Verkehrsverstoß ihren Führerschein nicht rechtzeitig abgegeben hatte, hatte die Bußgeldstelle eine Beschlagnahmung des Führerscheins erlassen. Sie hätte den Führerschein Mitte Juli 2020 abgeben müssen. Als Beamte der Polizei Gemünden den Führerschein beschlagnahmen wollten, sahen sie, wie die Frau mit ihrem Auto nach Hause gefahren kam. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin ihren Führerschein. Diese Fahrt hat nun strafrechtliche Folgen.

stru/Polizei Gemünden