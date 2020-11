Schwerer Unfall bei Bürgstadt

Bei einem Verkehrsunfall in Bürgstadt wurden drei Menschen verletzt.

Bei einem Unfall in Bürgstadt wurden am Dienstagabend drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Gegen 17.30 Uhr wollte ein 31-Jähriger mit seinem Auto von der Bürgstädter Ortsumgehung Richtung Freudenberg kommend, links zur Zufahrt auf die Mainbrücke abbiegen. Vermutlich übersah er dabei einen entgegenkommenden Audi A3 und kollidierte mit diesem frontal. Der A3-Fahrer wurde in seinem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Zusammenstoß wurde der 30-Jährige A3-Fahrer schwer verletzt, seine 29-Jährige Mitfahrerin, wie auch der Unfallverursacher, kamen mit leichteren Verletzungen davon. Alle drei wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Bürgstadt sicherte die Unfallstelle ab, leuchtet diese aus, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. An beiden Autos entstanden ein wirtschaftlicher Totalschäden, die sich auf mehrere zahntausend Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt.

Ralf Hettler