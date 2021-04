Schwerer Frontalzusammenstoß auf Landstraße bei Obertshausen

Gegen 6.20 Uhr sind auf der Landstraße, die zwischen den Anschlussstellen Obershausen und Hanau parallel zur Autobahn 3 verläuft, ein Mercedes und ein Kleintransporter frontal zusammengeprallt. Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall vier Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Zwei Männer waren in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der feuerwehr mit schweremn Hydraulischen Werkzeug aus dem Fahrzeugwrack befreit werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Mercedes, der in Richtung Würzburg unterwegs war, in der Ausfahrt ins Schleudern und prallte dort mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen, der auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren wollte. Dabei erlitt der Mercedesfahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

dc/Bericht der Polizei Südosthessen/Material von 5vision.media