Schwerer Betriebsunfall im Steinbruch

Während der Durchführung von Schmierarbeiten an einem Rechen, klemmte sich ein 34-jähriger Mitarbeiter des Steinbruchs in einer Höhe von fünf Metern den rechten Unterschenkel zwischen einer Montagevorrichtung und der Aufhängung des Rechens ein. Der Unterschenkel des Mannes wurde hierbei teilweise amputiert. Insgesamt 36 Einsatzkräfte der Feuerwehren Karlstadt und Laudenbach halfen bei der Bergung des Mannes durchgeführt. Er wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.

Zigarettenautomat von Wand gehebelt



Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Hauptstraße in Gössenheim der Zigarettenautomatvon der Hauswand einer Bäckereifiliale gehebelt. Die Filiale befindet sich im Ortskern von Gössenheim. Der Zigarettenautomat konnte aufgebrochen, mittels Winkelschleifer und unbekanntem Hebelwerkzeugbearbeitet, neben einem Feldweg zwischen Karlstadt und Eußenheim im Graben aufgefunden werden. Der Zigarettenautomat wurde durch den bislang unbekannten Täter gänzlich entleert, das enthaltene Bargeld und die Zigaretten wurden entnommen. Es entstand ein Gesamtbeuteschaden von 1735,-Euro. Zusätzlich ist der entstandene Sachschaden mit ca. 3000,-Euro zu beziffern. Die PolizeistationGemündenhat die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09351/9741-0 entgegen genommen.

Jointrunde am Mainufer



Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Montag, gegen 23:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Karlstadt insgesamt vier junge Männer am Mainufer. Die Männer saßen auf einer Parkbank am Mainradweg Richtung Gambach und konsumierten Cannabis. Als die Beamten die Männer durchsuchten, fanden sie unter dem Sitzplatz eines 24-Jährigen den Joint. Der Mann gab den Besitz des Rauschmittels zu. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

koc/ Quelle: Polizei Karlstadt