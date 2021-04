Der 17-jährige Mopedfahrer befuhr gegen 15:45 Uhr die Hauptstraße in Richtung Rothenfels und wollte nach links in die Marienbrunner Straße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Mercedes und stieß mit diesem frontal zusammen. Durch den Sturz zog sich der junge Mann eine Gehirnerschütterung sowie Abschürfungen an beiden Beinen zu. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde er ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Die Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro

Schwer verletzter Radfahrer

Marktheidenfeld. Mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur wurde am Mittwoch ein 66-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Der Mann befuhr gegen 17:50 Uhr die Baumhofstraße in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pedelec-Fahrrad ins Schwanken und stürzte. Nach Zeugenaussage liegt kein Fremdverschulden vor. Das Rad blieb unbeschädigt.

Auf Baustelle schwer verletzt

Urspringen. Auf der Baustelle seines Privatanwesens „Am Schalksberg“ verletzte sich am Mittwoch, gegen 17:50 Uhr, ein 51-jähriger Mann schwer. Er wollte mit seinem Traktor Holzbalken wegziehen, welche mit einem Seil am Fahrzeug befestigt waren. Als die Balken an einer Mauer hängen blieben, versuchte der Mann diese eigenhändig an der Mauer vorbei zu heben. Beim Lösen der Balken schnallten diese aufgrund des unter Spannung stehenden Seils gegen seine Beine. Er musste mit Verdacht auf Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden.

Graffiti-Schmierereien

Karbach. In der Nacht zum Mittwoch trieb ein Unbekannter sein Unwesen im Ort und richtete einen geschätzten Schaden von 1000 € an. Es wurden die Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße und in der Straße „an der Leite“ eine Parkbank sowie ein Kreuz in einer Sandsteinmauer mit silberner Farbe besprüht.

