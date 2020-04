Schwer verletzt: Mann in Wasserlos zwischen Mauer und Auto eingeklemmt

Schwere Verletzungen erlitt ein 59-jähriger Mann, nachdem er in der Straße „Am Dickert“ versucht hatte, sein Auto aufzuhalten. Der Fahrer hatte seinen Ford an der abschüssigen Straße geparkt, als das Fahrzeug sich selbstständig machte und rückwärts rollte. Beim Versuch sein Auto aufzuhalten, geriet der Besitzer zwischen das Auto und eine Mauer und wurde eingeklemmt. Er erlitt schwere Beinverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Die freiwillige Feuerwehr Wasserlos befand sich zur Einsatzunterstützung vor Ort.

Betrunken, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Kahl. Während einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 22 Uhr in der Straße „ Lange Hecke“, fiel bei dem 30-jährigen Fahrer Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. In dem Renault konnte weiter eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Der Mann erklärte zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Mit zu viel Alkohol Fahrrad gefahren

Alzenau. Gegen Mitternacht kontrollierte eine Streifenbesatzung zwei betrunkene Männer in der Emmy-Noether Straße. Einer von diesen schob sein Fahrrad. Als sie kurze Zeit später erneut angetroffen werden konnten, fuhr der 28-Jährige mit dem Fahrrad. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Polizei Alzenau