Daraufhin wurden die Feuerwehr Hörstein, der Rettungsdienst, die Bergwacht und die "Helfer-vor-Ort-Gruppe" des BRK Hörstein durch die Leitstelle Bayerischer Untermain zur Unfallstelle gelotst. Die Einsatzstelle lag im unwegsamen Gelände und war mit dem Rettungswagen und den Feuerwehrfahrzeugen nicht zu erreichen.

Das erst in diesem Jahr beschaffte All-Terrain-Vehicle (ATV) der Feuerwehr Hörstein lotste die nachrückenden Kräfte der Bergwacht und das Notarztfahrzeug zu einem Waldweg unterhalb der Unfallstelle. Die restlichen 100 Meter mussten die Helfer schließlich fußläufig zurücklegen. Nach einer Erstversorgung durch die diensthabende Notärztin vor Ort wurde der Schwerverletzte zum Bergwacht-Fahrzeug getragen, mit dem Bergwacht-Fahrzeug zum am Steinbruch wartenden Rettungswagen transportiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des guten Zusammenspiels der anwesenden Einsatzkräfte konnte dem Radfahrer schnellstmöglich geholfen werden.

Die Feuerwehr Hörstein war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften unter der Leitung von Markus Emge im Einsatz. Kreisbrandinspektor Frank Wissel unterstützte den Einsatzleiter in der Einsatzführung. Von Seiten des Rettungsdienstes waren eine Notärztin, ein Rettungswagen, die Bergwacht Hösbach sowie die HvO-Gruppe des BRK Hörstein vor Ort.

mkl/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg