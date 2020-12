Schwer verletzt: 23-Jähriger überschlägt sich in seinem Porsche auf der A3

Am Montag befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Porsche die A3 in Richtung Frankfurt auf dem linken von drei Fahrstreifen. Bei hoher Geschwindigkeit kam der Wagen dann gegen 10:45 Uhr aus bislang unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonmittelleitwand. Von dieser wurde er nach rechts abgewiesen, schleuderte über die gesamte Fahrbahn, kam von dieser ab und überschlug sich mehrfach. Der Porsche wurde hierbei derartig deformiert, dass die herbeigerufene Feuerwehr die Fahrertüre mittels schwerem Gerät öffnen und den Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien musste. Der Mann wurde anschließend schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankhaus verbracht. Drei nachfolgende Fahrzeugführer konnten Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Unbekannter verursacht Fahrbahnschaden und flüchtet

Mainaschaff, Kreis Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 4 Uhr und 5 Uhr geriet ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug bei Mainaschaff offensichtlich nach links von der Fahrbahn der A3, Fahrtrichtung Würzburg, ab. Hierbei beschädigte er sich einen Reifen schwer, sodass dieser im Anschluss platzte und sich von der Felge löste. Die Karkasse des Reifens blieb hierbei am linken Fahrbahnrand der Autobahn liegen, der Fahrbahnbelag wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, die Autobahn musste zwecks notdürftiger Instandsetzungsarbeiten daraufhin kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Hierbei entstand im einsetzenden Berufsverkehr ein Rückstau von mehreren Kilometern. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/8572411 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

sob/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach