Schwelbrand in Obernburg sorgt für Sperrungen

Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Obernburg zu einer Rauchentwicklung in einem verwinkelten Fachwerkhaus in der Altstadt alarmiert. Vermutlich durch Funkenflug bei Arbeiten war es zu dem Feuer in dem Gebäude in der Römerstraße gekommen. Ein Schwelbrand breitete sich über Wand und Decken aus, offenes Feuer war anfangs nicht erkennbar. Die Einsatzkräfte mussten den Fehlboden und die Wand teilweise öffnen, um an die Glutnester heranzukommen.

Aufgrund der Örtlichkeit wurden die Feuerwehren aus Eisenbach, Wörth und die Drehleiter der Werkfeuerwehr ICO hinzualarmiert. Vorsorglich stand auch ein Rettungswagen bereit, dessen Mannschaft jedoch nicht aktiv werden musste: Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Noch am Abend nahm die Polizei weitere Ermittlungen auf. Während der Löscharbeiten war die Römerstraße über drei Stunden lang komplett gesperrt.

Ralf Hettler