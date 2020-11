Schwelbrand in Elsenfelder Wohnhaus

Das Feuer hatte glücklicherweise noch nicht auf den Raum übergegriffen. Die im Obergeschoss im Zimmer befindliche 87-jährige Bewohnerin konnte rechtzeitig geborgen werden und war glücklicherweise nur sehr leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Durch den Schwwelbrand wurde lediglich das Bett samt Matratze in Mitleidenschaft gezogen.

Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Am Sonntag Vormittag gegen 11.50 Uhr ist einer Streife der PI Obernburg in Sulzbach ein auswärtiger Pkw, der mit mehreren verdächtigen Personen besetzt war, aufgefallen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Pkw Hyundai nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er hatte sich das Fahrzeug von einem Bekannten geliehen. Bei der Überprüfung stellte sich weiterhin heraus, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist und bereits seit mehreren Monaten mit dem „alten“ Kennzeichen ohne jeglichen Versicherungsschutz geführt wird. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt der Kontrollierten. Den Fahrer und den Besitzer des Pkws erwarten nun Anzeigen.

Mit Marihuana erwischt

Klingenberg a.Main, Wilhelmstraße. Bei der Kontrolle eines jungen Mannes haben Beamte der PI Obernburg eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Den Beamten war bei einer Kontrolle um 15.55 Uhr in der Wilhelmatraße starker Marihuanageruch aufgefallen. Auf Nachfrage räumte der Angehaltene ein, zuvor gekifft zu haben und noch Marihuana bei sich zu haben. Den Klingenberger erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Vorfahrt missachtet, leicht verletzt

Erlenbach a.Main, Elsenfelder Straße. Gegen 17.10 Uhr hat es am Sonntag Naschmittag in der Liebigstraße gekracht. Ein Wörther hatte hier, von der Elsenfelder Straße kommend, die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet und kollidierte mit dessen Yamaha. Unfallursächlich dürfte die tiefstehende Sonne gewesen sein, durch die der Fordfahrer geblendet war und so den Kradfahrer nicht wahrnehmen konnte. Glücklicherweise waren beide Beteiligte recht langsam unterwegs, so dass der Kradfahrer bei der Kollision mit dem Ford Fiesta nur leicht verletzt wurde. Er wurde ins Erlenbacher Klinikum verbracht, die beiden beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit, der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Betrunkener in Zelle ausgenüchtert

Elsenfeld, Erlenbacher Straße. Ein 33-Jähriger und scheinbar Wohnsitzloser ist am Montag früh gegen 00.35 Uhr aus der Erlenbacher Straße gemeldet worden. Er war einem Erlenbacher aufgefallen, da er im Freien, in der Nähe einer Tankstelle, nächtigen wollte. Aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen fürchtete der Zeuge, dass der Mann erfrieren könnte und verständigte die Polizei. Diese nahm den Wohnsitzlosen in Gewahrsam, ein bei ihm durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Die Nacht konnte der Mann in der warmen Haftzelle der PI Obernburg verbringen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

mci / Quelle: Polizei Obernburg