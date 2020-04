Schweinkadaver auf Wiese in Gräfendorf gefunden

Das tote Schwein lag auf einer Wiese, bedeckt mit einer Plastikplane und es war bereits deutlicher Verwesungsgeruch wahrnehmbar. Der „Verursacher“ konnte ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird Anzeige nach dem Tierbeseitigungsgesetz erstattet.

Wildunfall

Aura im Sinngrund. Am Montagmorgen gegen 6:00 Uhr befuhr eine 44-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Aura kommend in Fahrtrichtung Bad Orb. Dabei querte kurz vor Deutelbach ein Reh die Fahrbahn. Die 44-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste mit ihrem Pkw das Tier, welches verstarb. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Pergola geriet in Brand

Gemünden-Langenprozelten. Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr machte ein 49-jähriger Vater in seinem Garten unweit seines Wohnhauses ein Lagerfeuer. Mit dabei war sein 4-jähriger Sohn. Der Junge hielt einen Stecken in das Feuer, bis dieser glühte. Anschließend nahm er ihn wieder heraus und hielt ihn gegen einen hohen, trockenen Thujabaum. Dieser fing sofort meterhoch Feuer. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen mit Feuerlöscher und Wasserschlauch griff das Feuer leicht auf eine daneben befindliche Pergola über. An dieser wurden die Holzbalken sowie das Plexiglasdach angesengt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Feuerwehr Langenprozelten war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Mittelsinn/Aura. Am Samstag gegen 11:45 Uhr befuhr eine 65-jährige Mazda-Fahrerin die Ortsverbindungsstraße zwischen Mittelsinn und Aura. Ca. 300 Meter nach dem Ortsschild kam ihr eine 73-jährige Seat-Fahrerin entgegen. Während der Vorbeifahrt kam es zur Spiegelberührung. Infolgedessen wurden

beide Außenspiegel sowie eine Seitenscheibe zertrümmert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 450 Euro.



Radfahrerin gestürzt und leicht verletzt

Gemünden-Wernfeld. Am Donnerstag gegen 16:55 Uhr radelte eine dreiköpfige Familie von Gemünden in Richtung Wernfeld. Die 47-jährige Mutter unterstützte ihre Tochter, indem sie diese am Rücken anfasste und anschob. Ca. 200 m vor dem Wernfelder Sportplatz verkeilten sich jedoch die beiden Räder und Mutter und Tochter stürzten neben dem Radweg auf die Wiese. Die Mutter trug keinen Helm und fiel auf den Kopf. Die Frau erlitt hierbei eine Gehirnerschütterung. Sie wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Die Tochter trug einen Helm und blieb unverletzt.



Geparktes Auto beschädigt

Gemünden. Am Donnerstag, im Zeitraum von 12:30 bis 16:00 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen silberfarbenen Pkw VW Golf auf der Fahrbahn der

Friedenstraße. Das Auto war korrekt am Fahrbahnrand innerhalb einer Parkmarkierung abgestellt. Als er am Nachmittag zu seinem Auto zurückkehrte, lag sein hinteres Kennzeichen im Spalt zwischen der Frontscheibe und der Motorhaube. Weiterhin entdeckte er fünf kleine frische Kratzspuren an der Heckklappe.

Am Unfallort konnten keine Hinweise oder Spuren auf den Unfallverursacher festgestellt werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Schäden evtl. beim Rangieren/Ausparken durch eine Anhängerkupplung verursacht worden waren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.



Grünabfälle im Garten verbrannt

Obersinn. Am Donnerstag um die Mittagszeit verbrannte eine 42-jährige Frau in ihrem Garten in der Brunnenstraße Grünabfälle. Es entstand hierbei eine erhebliche Rauchentwicklung. Die Frau wurde nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz angezeigt.

