Schweinfurt: Mann werden Reifen zum dritten Mal platt gestochen

In der Nacht zum Dienstag, 26. Mai, parkte der 23-jährige Geschädigte seinen grauen Mitsubishi Galant in den Wehranlagen auf einem öffentlichen Parkplatz. Als er am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, war der hintere linke Reifen zerstochen. Dies war bereits die dritte Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug in den zurückliegenden Wochen, jedes Mal wurden die Reifen des Fahrzeuges mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstochen. Diesmal liegt der Schaden bei rund 50 Euro.

Drei Ladendiebinnen an einem Tag erwischt

Am Dienstag, um 12.50 Uhr, wurde eine 50-jährige Frau und später am Abend, gegen 19.30 Uhr wurden eine 28-jährige und eine 21-jährige Ladendiebin vom Kaufhausdetektiv des Verbrauchermarktes in der Hauptbahnhofstraße bei einem Ladendiebstahl erwischt.

Die 50-jährige packte verschiedene Sachen in ihren Einkaufstrolli und versuchte die Kassenzone zu passieren ohne diese Waren zu bezahlen. Die 28- und 21-jährigen Frauen verstauten gemeinsam diverse Kosmetika in ihrem mitgeführten Kinderwagen und bezahlten nur wenige Lebensmittel um von dem Diebstahl abzulenken.

Insgesamt hatte das Diebesgut einen Warenwert von knapp über einhundert Euro, was durch die Aufmerksamkeit des Ladendetektives verhindert werden konnte. Alle drei Frauen erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. Ebenso erhielten alle Hausverbot für die Dauer von einem Jahr für den Verbrauchermarkt.

Ladendieb auf Videomaterial identifiziert

Am Dienstag, gegen 17.30 Uhr konnte ein 23-jähriger aus dem Landkreis kommender Mann in der Galeria Kaufhof in Jägersbrunnen dabei beobachtet werden wie dieser einen Parfümtester in seinen Hosenbund steckte und den Laden verlies ohne diesen zu bezahlen.

Der Ladendetektiv verfolgte den Dieb, jedoch bemerkte dieser seinen Verfolger und rannte davon. Im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung konnte eine Person durch die Polizei festgenommen werden auf die die Beschreibung des Diebes zutraf. Eine eindeutige Identifizierung der Person konnte aufgrund der Videoaufzeichnungen schnell durchgeführt werden.

Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten. Das Diebesgut hatte einen Warenwert von 70 Euro.

Zollgebäude mit Graffitis beschmiert

Im Verlauf der letzten Woche wurde die Sandsteinfassade des Zollamtes am Zollhof durch einen bisher unbekannten Täter mit Graffiti besprüht. Hierbei verwendete dieser schwarze und türkise Lackfarbe. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Betonmauer in Röthlein eingedrückt - Täter flüchtet

Im Verlauf der letzten zwei Wochen beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Gartenmauer eines Grundstückes. Das circa drei Meter lange Betonmauerstück wurde durch einen Anstoß nach Innen gedrückt und steht seitdem schief. Vor Ort konnten mehrere Lacksplitter aufgefunden und sichergestellt werden. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerkannt vom Tatort. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721 202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

palu/Polizei Schweinfurt