Schwebenried: Mofa-Fahrer übersieht Auto und muss ins Krankenaus

Am Donnerstag übersah gegen 8.50 Uhr der 17-jährige Fahrer eines Mofarollers in Schwebenried, beim Einfahren von der Vasbühler Str. in die Schwebenrieder Straße, den dort fahrenden vorfahrtsberechtigten Pkw einer 62-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Mofa-Fahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Der Jugendliche wurde vorsorglich zur Untersuchung von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1800.- Euro.

sre/Polizei Karlstadt