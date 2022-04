Schwarzer Roller in Groß-Umstadt gestohlen

Nachdem bislang Unbekannte einen schwarzen Roller erbeuteten, der im Rosa-Heinz-Weg abgestellt war, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (6.4.) und Donnerstagmorgen (7.4.) an dem "Piaggio" zu schaffen und entwendeten den Motorroller im Anschluss. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Roller das Versicherungskennzeichen "228 LBU" angebracht. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

stru/Polizei Darmstadt